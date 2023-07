In attesa delle norme annunciate dal Governo come targa, assicurazione e casco, per fronteggiare l’emergenza bici e monopattini, i diffusi mezzi elettrici ancora senza regole, il Comune di Nocera Inferiore ha deciso di dare un freno alla loro circolazione selvaggia. Ieri il comandante della polizia municipale, Fulvio Testaverde, ha firmato l’ordinanza che istituisce, da domani 3 luglio, l’istituzione dell’area pedonale urbana.

Le zone interessate sono l’interanel tratto compreso tra i civici numeri 16-9 fino a piazza Diaz; via Lanzara, tra piazza Diaz e via Amato; via Matteotti tra piazza Diaz e il civico 5. Nella nuova area, già, entrerà in vigore il divieto di sosta e il divieto di transito per(ciclomotori, quadricicli e motocicli) nonché di biciclette elettriche, monopattini elettrici, hoverboard, segway e similari. «Una misura - spiega il sindacoper ladei pedoni che devono continuamente schivare mezzi veloci chein aree pedonali. In questo modo le persone, tra cui tanti bambini e anziani, potranno passeggiare tranquillamente». Fatta la legge, però, ora bisogneràche sia rispettata. Per questo motivo sarà rafforzato il servizio di controllo con una pattuglia di agenti delladavanti al municipio.«Già da tempo - aggiunge il sindaco - gli agenti sono presenti in piazza Diaz per garantire la. Ora il servizio verràper controllare l’applicazione della nuova ordinanza. Ci auguriamo di riuscire a frenare unche ha creato molti disagi e anche. Faccio appello al senso civico dei possessori di mezzi elettrici interessati dal provvedimento». L’appello diè rivolto soprattutto ai genitori dei tanti ragazzi, alcuni anche giovanissimi, che sfrecciano incuranti del, sia per i pedoni che per loro stessi. Con la bella stagione le strade della città si sono. Tra queste piazza Diaz che, dal tardo pomeriggio, si trasforma in un luogo molto frequentato dallecon bambini. C’è chi gioca a pallone, chi va in bicicletta e chi corre sullee sui, trasformando l’area in unSe da un lato piace la piazza così vivace, c’è chi storce il naso perché molti genitori preferiscono portare lì i loro piccoli lasciando quasi deserte le tantepresenti in città, come il vicino parco di via Rea. «Non è bello vedere la piazza più importante ditrasformata in un parco giochi, perde autorevolezza. È come se a casa i bambini, invece di giocare nella loro cameretta, lo facessero in salotto», ha commentato un abituale frequentatore del luogo.