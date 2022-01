Scampia, controlli anti-droga: arrestati due pusher

A Scampia continuano i servizi anti-droga dei carabinieri. A finire in manette 2 pusher che dovranno rispondere di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Si tratta del 39enne Gennaro Orlando e del 45enne Luigi De Biase, sono già noti alle forze dell’ordine e sono del posto.

I militari della stazione Napoli Marianella hanno sorpreso i due nel lotto H - chiamato anche «i sette palazzi» – mentre fornivano dosi di hashish a tre clienti. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di altre dosi della stessa sostanza e della somma in contante di 269 euro, sequestrata perché ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.