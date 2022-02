Napoli, sfugge ad un controllo ma 24 ore dopo viene arrestato per possesso di droga

Sfugge a un controllo dei carabinieri, viene rintracciato e denunciato in quanto libero vigilato, ma a distanza di 24 ore viene arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio da un'altra gazzella dei militari dell'arma. Intorno alla scorsa mezzanotte nel quartiere Scampia di Napoli, precisamente in via Maiella i carabinieri cercano di sottoporre a controlli un uomo a bordo di un'utilitaria.

Lo riconoscono, è un libero vigilato 28enne del posto. Gli intimano l'alt e l'uomo si ferma. Improvvisamente, ferma l'auto, scende dall'auto e scappa a piedi. I carabinieri lo inseguono ma e un brigadiere cade procurandosi delle lesioni giudicate guaribili in 8 giorni per una «contusione ginocchio sinistro e mani con escoriazioni multiple». I carabinieri rintracciano il 28enne a casa e lo denunciano a piede libero per la violazione alla prescrizione della misura di sicurezza a cui è sottoposto e per guida senza patente. Passano poche ore e sempre nel quartiere Scampia, i carabinieri della locale stazione mentre sono impegnati in un servizio anti-droga notano un giovane che mentre passeggia si ferma e nasconde in un giardinetto pubblico qualcosa.

I militari lo bloccano ed aprono il pacchetto appena occultato. Al suo interno 25 stecche di hashish e 30 bustine di marijuana. In caserma viene constatato che si trattava della stessa persona che i colleghi della radiomobile avevano denunciato poche ore prima. La droga, sequestrata, era già pronta alla vendita per un peso rispettivamente di 81 e 31 grammi. Il 28enne viene quindi arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.