Napoli, arrestato 18enne con crack, cocaina, eroina, cobret e hashish

I carabinieri hanno presidiato il quartiere di Scampia con diversi punti di «osservazione». Durante il monitoraggio a finire in manette il 18enne già noto alle forze dell’ordine Alfonso Stranieri. Gli agenti hanno fermato il ragazzo mentre si aggirava nella Vela Rossa e lo hanno perquisito.

Il 18enne è stato trovato in possesso di diversi tipi di sostanze per soddisfare tutte le esigenze dei propri «clienti» .

Sequestrate 25 dosi di crack, 15 dosi di cocaina, 17 di eroina, 25 dosi di cobret e 1 stecca di hashish. Trovata e sequestrata perché ritenuta provento del reato anche la somma contante di 220 euro suddivisa in piccolo taglio.

L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.