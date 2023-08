Scampia, vigili nascosti per scoprire chi abbandona i rifiuti

Linea dura contro gli incivili che abbandonano i rifiuti in strada. Parte da Scampia - una delle zone della periferia settentrionale della città maggiormente colpita dal fenomeno - la crociata della Polizia Municipale di Napoli, e la strategia sembra funzionare. Per cogliere sul fatto chi riversa sul ciglio delle strade ogni genere di rifiuti i vigili hanno messo in atto veri e propri appostamenti, operando in borghese e operando senza essere visti.

Raffica di denunce e sanzioni. Ma veniamo all'operazione. Gli agenti della Polizia Locale hanno pianificato nelle ultime ore un servizio con l'obiettivo di di scoprire l'abbandono dei rifiuti in strade più volte prese di mira dai vandali: via Aganoor, via Marianella e via Piscinola. Il primo ad essere colto sul fatto è stato un uomo originario della Bosnia, che alla guida di un furgone ha scaricato rifiuti urbani a terra in via Dietro la Vigna.

Al trasgressore una multa di 500 euro. Identificate e multate anche altre due persone, per loro stessa multa di 500 euro. Ed ancora una terza persona, anch'essa residente nel quartiere di Scampia, è stata sorpresa a sversare rifiuti urbani fuori orario e per ciò multato con la sanzione di 50 euro. Infine, i Caschi Bianchi, riscontrata la presenza al suolo di alcuni componenti di scarto di autoveicoli, quali scocche e pneumatici fuori uso, hanno allertato gli uffici comunali preposti per il successivo prelievo e smaltimento.