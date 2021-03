Scampia, la sfida di Vincenzo: sanificazioni anti-Covid gratis per i più bisognosi

Ancora una volta il cuore grande di Scampia e dei suoi abitanti si distingue. La sfida stavolta è quella di Vincenzo Paradisone (nella foto con don Aniello Manganiello), 38 anni, imprenditore di una ditta di pulizie e sanificazioni anti Covid che, a un anno della pandemia e dopo aver perso la madre a causa del virus, ha fatto della solidarietà la sua missione. Come? Pulendo ogni giorno con disinfestazioni gratis chiese, condomini, scuole calcio, sedi di associazioni e negozi del quartiere.

«Ad un anno dal lockdown - spiega - abbiamo fatto un resoconto di quello che è successo durante questa pandemia (che tra l’altro mi ha portato via la figura più importante della mia vita, mia madre affetta da cancro e deceduta il 31 dicembre scorso per le complicazioni dovute al virus presso i modulari Covid di Caserta). Fin dal primo momento ci siamo ripromessi di non lucrare nella maniera più assoluta in questa emergenza sanitaria e abbiamo messo a disposizione della nostra Municipalità interventi di disinfezioni Sars-Cov-2 gratuite a tutti, ma soprattutto alle persone in difficoltà perché impossibilitate a lavorare a causa del lockdown, alle associazioni, alle scuole calcio, alle chiese e alle sedi istituzionali in quanto anche loro in difficoltà e soggette a tempi burocratici lunghissimi».

Così Vincenzo e i suoi collaboratori hanno donato in silenzio e discrezione con professionalità, «a tutti indistintamente senza guardare i colori politici, la religione o altro» e riuscendo a coprire tutta la Municipalità rinunciando a guadagnare e provvedendo anche a tutte le spese per manodopera, materiali e disinfettanti. Interventi di cui hanno beneficiato tra gli altri: due scuole calcio, Arci Scampia e Oratorio don Guanella; le associazioni Volontari Ripuliamo Napoli, Giardino di Melissa, Movimento Territoriale Scampia, l’Altra Napoli, Ciro Vive, La Radio di Scampia Radiosca, Soul Express di Marianella, Stadio Antonio Landieri, Biblioteca Comunale.

«Abito in questo quartiere da 30 anni - aggiunge Vincenzo - e ho cinque dipendenti scelti esclusivamente tra Scampia e Secondigliano perché credo nel riscatto del mio territorio. Sono inoltre un volontario sostenitore di due associazioni onlus a sostegno dei bambini, la Soul Express di Marianella-Scampia e la Doulos Servo di Secondigliano. In questo difficile momento storico la solidarietà è l’unico strumento che ci consente di poter aiutare i più bisognosi e col nostro operato abbiamo cercato e continuiamo a farlo tutti i giorni».

