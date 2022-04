Sciopero treni Eav del 28 aprile, ecco l'elenco delle ultime corse garantite

Per il 28 aprile 2022 sono state proclamate dalle delle azioni di sciopero di 4 ore, dalle ore 18 alle ore 22, per «problematiche della centrale operativa linee flegree» e per «utilizzo del personale inidoneo controlleria sui treni, gestione personale linee flegree, turni dirigenti linee flegree, personale linee Suburbane Benevento-Cancello-Napoli, mancata manutenzione treni».

Per quanto riguarda le linee vesuviane le ultime partenze garantite prima dello sciopero da Napoli sono: per Sorrento 17:36, Sarno 17:40, Baiano 17:38, Poggiomarino 17:23, Torre d Greco via centro direzionale 17:50. Per Napoli: da Sorrento 17:36, Sarno 17:22, Baiano 17:44, Poggiomarino 17:16, Torre d Greco via centro direzionale 17:49.

Per le linee flegree, le ultime partenze garantite prima dell'inizio dello scipero sono: da Montesanto per Torregaveta ore 17:41, da Torregaveta per Montesanto ore 17:54, da Montesanto per Licola ore 17:36, da Licola per Montesanto ore 17:56.

Le prime partenze dopo lo sciopero, per le linee flegree, sarannp: da Licola per Montesanto ore 22:07 con autobus sostitutivo con fermate a Quarto e a Montesanto, da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:41, da Torregaveta per Fuorigrotta ore 22:25.

Le ultime partenze garantite prima dello sciopero sulle linee suburbane sono: da Napoli per Benevento ore 16:26 e per Piedimonte ore 17:20. Per Napoli, da Benevento ore 18:49 e da Piedimonte ore 17:21 Inoltre, in quanto garantita in caso di sciopero, partirà il treno 7878 da Napoli per Piedimonte delle ore 20:30.

Dal 23 aprile fino al 5 maggio il treno 7870 delle ore 17:20 da Napoli per Piedimonte è soppresso e sostituito da bus Air spa. Infine, per la linea metro – Piscinola - Aversa - le ultime partenze garantite sono: da Aversa per Piscinola 19:30, da Piscinola per Aversa 19:45.