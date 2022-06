Scisciano. Orrore nelle campagne nolane, nel primissimo pomeriggio di oggi è stato trovato il cadavere di un uomo in via Molino a Scisciano al confine con la cittadina di Saviano. Il corpo, in parziale stato di decomposizione, era in un fondo agricolo chiuso in un sacco di plastica.

Al momento sembrerebbe che il corpo non sia stato ancora identificato, sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sul posto Il Pm di turno della Procura di Nola.

