C'è almeno «uno di tutto», nel «carrello tricolore» riempito ieri mattina in via Duomo. È uno dei primi allestiti in Italia, dopo l'iniziativa lanciata nelle scorse ore dal governo Meloni, promossa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Detersivo, olio, passata di pomodoro, latte, farina, riso, caffè, scatolame e pasta. La signora Anna guida il carrello e sorride: «Il cenone di Natale sarà più tranquillo con i costi fissi». «Nel carrello ci sono tutti i prodotti di largo consumo», spiega Flora Rossano, titolare della Conad City all'incrocio tra via Marina e la strada della Cattedrale, dove è già esposto il cartello del «trimestre anti-inflazione». «Sono venute decine di persone a chiederci del carrello tricolore - aggiunge - all'occorrenza li prepareremo per i clienti che ce li richiedono». L'operazione, in sostanza, è una sorta di calmiere dei prezzi: centinaia di prodotti che, nei market aderenti, non aumenteranno di un centesimo per il prossimo trimestre. A Napoli sono 801 (tra supermercati, farmacie e alimentari) i punti vendita che partecipano alla campagna «anti-inflazione», attiva fino al 31 dicembre 2023 per 23mila attività in Italia, con l'area metropolitana partenopea al terzo posto, dopo Roma (1.381 attività aderenti) e Torino (1.074).

Centinaia le richieste in città. Alcuni market sono già partiti. Altri, invece, partiranno nelle prossime ore con l'esposizione dei bollini che raffigurano il carrello tricolore (l'elenco completo degli esercizi aderenti si può leggere sul sito del Mimit). L'operazione del «trimestre anti-inflazione» non è troppo dissimile dall'iniziativa del cartello dei prezzi medi che il governo ha imposto di esporre in estate ai benzinai: «Impedisce che i costi di un prodotto salgano alle stelle - spiegano ancora dalla Conad di via Duomo - per tre mesi, si sa che la pasta non salirà oltre una certa cifra. La Conad aderisce con il calmiere sui prezzi a marchio Conad, che sono già bassi nel resto dell'anno». Insomma, la pasta non salirà «oltre i 69 centesimi fino a fine anno», la passata di pomodoro «non supererà gli 89 centesimi», i «cordon bleu a 1,99». Quasi 800 prodotti in promozione. «Uno per ogni reparto, anche macelleria, detersivi e bagnoschiuma», chiosa Rossano. Il prezzo calmierato verrà applicato dalle aziende, in particolare, su quei prodotti che «non necessitano del passaggio da altre filiere produttive». Insomma, la spesa di Natale, per chi sceglierà i beni calmierati, non dovrebbe essere un salasso.

Non solo supermarket. Sono tante anche le farmacie aderenti al «trimestre anti-inflazione». Il calmiere riguarda prodotti per bambini: «Un pacco di Pampers, per esempio, costerà 5 euro - chiarisce, farmacista di Fuorigrotta - Poi omogeneizzati, latte liquido Mellin a 1 euro e 90. Abbiamo aderito all'iniziativa e messo in lista una ventina di prodotti che venderemo quasi a prezzo di costo fino a fine anno. Anche se su queste merci abbiamo avuto sempre una politica di prezzi contenuti». Tornando ai supermarket e al carrello della spesa, la partenza dell'iniziativa è comunque a macchia di leopardo. Ieri non erano ancora pronti con sconti e bollini alcuni market presenti nella lista. Crai, tra gli altri, che prepara dal 6 ottobre «Giù l'inflazione», con «più di 500 prodotti ribassati». Di seguito, la lista delle associazioni aderenti: Federdistribuzione, Coop, Conad, Confcommercio, Fiesa, Confimprese, Confcooperative, Federfarma, Assofarm, Federfardis, Culpi, Fnpi, Unaftisp, Mnlf, Centro Marca, Industria Beni e Consumo, Federalimentare, Union Alimentari Confapi, Unionfood, Cna, Casartigiani, Assogiocattoli, Confimi Industria, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop, Coldiretti, Filiera Italia, Confagricoltura, Copagri, Cia (agricoltori italiani).