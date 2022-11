Sfondano finestrino di un'auto nel Napoletano, il proprietario reagisce: arrestato uno dei rapinatori

Sfondano il finestrino di un'auto per rubarla, arrestato malvivente sulla circumvallazione esterna. Il tentativo si è consumato in serata nel territorio di Mugnano, nei pressi di un centro commerciale. Il colpo non è riuscito, forse a causa della reazione del guidatore dell'auto di grossa cilindrata che i due - a bordo di uno scooter e con i volti travisati - avevano puntato. I banditi, poco dopo, sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Marano. Hanno provato a far perdere le proprie tracce, ma i militari sono riusciti ad acciuffarne uno, scappato a piedi. Ha precedenti penali. Nel frattempo è arrivata anche la denuncia del guidatore che poco prima era stato avvicinato dai due banditi.