I falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione a Napoli A.M., 31enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 20 aprile dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lodi - ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e ad una multa di 4mila euro per i reati di ricettazione e uso di atto falso commessi a Somaglia nel 2014.