Spaccio di droga a Miano, pusher fermato con 17 dosi di cocaina

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Scampia hanno notato in via Mianella un uomo che, in più occasioni, ha consegnato qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 17 involucri contenenti 7 grammi di cocaina e di 725 euro.

Ciro Gallo, 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

