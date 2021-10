Napoli, spaccio di marijuana a Fuorigrotta: arrestato pusher 20enne

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marcello Candia hanno notato un giovane che stava cedendo qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente 5 grammi circa di marijuana, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 3 involucri della stessa sostanza del peso di circa 13 grammi e 35 euro mentre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto altri 16 grammi circa di marijuana e un bilancino di precisione.

D.C., 20enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, un 25enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.