Incidente stradale sulla Strada Statale 162 dei paesi vesuviani, nel primo pomeriggio di oggi, poco prima dello svincolo di Cercola, in direzione Centro Direzionale di Napoli. E' accaduto poco dopo le 14.30 quando una Citroen C 2 è finita contro il guard rail, con un grave impatto sul lato sinistro della vettura. Al volante una ragazza, che è rimasta ferita e soccorsa dai primi automobilisti che procedevano nella stessa direzione.

La vettura nell'impatto ha perso il portellone posteriore e si sono infranti tutti i vetri. Non si sa se l'auto sia solo sbandata o se addirittura si sia ribaltata prima di finire contro il guard-rail, in corsia di sorpasso.

La giovane alla guida, da sola in auto, è rimasta cosciente anche se prudenzialmente è rimasta al posto di guida dopo il forte impatto. In corso di accertamento le ferite riportate.

Sono stati gli stessi automobilisti in transito a fermarsi per assincerarsi dell'accaduto e chiamare i soccorsi. S'è formata una fila di autoveicoli ma, sgomberata la sede stradale dai detriti, la circolazione è ripresa con rallentamenti. La Polstrada ricostruirà l'accaduto soprattutto per verificare l'eventuale coinvolgimenti di altri veicoli oltre quello incidentato.