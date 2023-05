In migliaia alla fiaccolata per Emilio Pamela ed Emanuele

In piazza con la fiaccola. Ariano Irpino piange i tre giovani morti nell'incidente stradale di domenica. Autorità cittadine, associazioni, familiari e amici alla fiaccolata per i tre ragazzi deceduti nello schianto in moto.

Le associazioni di Ariano Irpino hanno sfilato da località Pastini a via Tribunali, sede del bar-edicola di Emilio D’Avella e Pamela Mustone, per ricordare la coppia e il loro amico Emanuele Serafino si è mobilitata Ariano. Il vescovo ha officiato un rito nella piazza del municipio insieme al sindaco Franza.

I funerali si svolgeranno domani mattina presso il Palazzetto dello Sport di località Cardito, a partire dalle ore 10. Per la giornata di domani il sindaco Enrico Franza ha proclamato, come anticipato, il lutto cittadino «in segno di partecipazione, stima, affetto e rispetto al profondo dolore delle famiglie e della città di Ariano Irpino».

In concomitanza con la celebrazione dei funerali è stata disposta “ la sospensione di ogni manifestazione pubblica.