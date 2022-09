State of privacy '22 a Napoli: firmato il Manifesto di Pietrarsa

Si è aperto questa mattina l'evento State of Privacy '22 organizzato dal Garante per la privacy a Napoli, al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, con l'obiettivo di individuare idee e soluzioni in risposta alle imminenti sfide che attendono la protezione dei dati personali. L'evento, in occasione dei 25 anni dell'Autorità, spiega una nota, vede raccolti oltre duecentocinquanta esperti del mondo pubblico e privato e dei big tech ed è articolato in interventi singoli e tavoli di lavoro tematici dedicati ad una serie di importanti settori.

Il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione, introducendo i lavori ha indicato i «nuovi territori da esplorare, dai neurodiritti (tra i quali in primis l'habeas mentem, quale presupposto della libertà di autodeterminazione) alla gig economy: terreno sul quale il capitalismo delle piattaforme rischia di riprodurre nuove e più insidiose forme di caporalato. Ci interrogheremo sui mutamenti che hanno caratterizzato il ruolo del Garante nel nostro ordinamento e in quello europeo, nel rapporto con il legislatore e, rispettivamente, con gli altri organi europei, sino a ipotizzare un vero e proprio “manifesto” enunciante alcuni possibili obiettivi da perseguire nei prossimi anni. Nell'analizzare questi aspetti e nel delineare alcune possibili direttrici da seguire netta sarà la consapevolezza del fatto che, per quanto nuovi e diversi, rispetto a 25 anni fa, possano essere i contesti, identica resta l'esigenza di tutelare la persona rispetto ai rischi di un uso distorsivo della tecnica, con il suo eccesso di mezzi e la sua povertà di fini».

I lavori sono proseguiti con Paola Pisano, consigliere per l'economia digitale e l'innovazione tecnologica del ministero degli Affari esteri, che ha sottolineato la collaborazione con il Garante in occasione della sperimentazione del voto elettronico per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e per il trasferimento di dati in Paesi terzi, collaborazione che ha significato maggiore tutela per i cittadini. Il Garante europeo della protezione dati, Wojciech Wiewiorowski, si è soffermato sul valore dei dati e ha concluso affermando «i dati non sono una merce, non sono il petrolio del futuro ma informazioni sugli esseri umani e come tali vanno tutelati».

È intervenuto poi, Guido Scorza, componente dell'Autorità e curatore dell'evento, il quale ha condiviso con i presenti i suoi «sogni» sul prossimo futuro della protezione dati. «I have a dream di trasformare in realtà la trasparenza effettiva dei trattamenti, trasparenza che porta alla consapevolezza, consapevolezza che significa libertà. Per tradurre in realtà il sogno sui diritti, serve un “nuovo patto sociale” che bilanci le nuove opportunità economiche con il rispetto della persona. Io sogno di ridisegnare i servizi e i prodotti a misura di bambini».

L'evento si è concluso con la firma del Manifesto di Pietrarsa. Il Manifesto chiede a chi vi aderirà l'impegno a promuovere azioni e risultati quantificabili in ambiti specifici quali trasparenza, consapevolezza, educazione e a mettere in atto attività attraverso il sito istituzionale del Manifesto di Pietrarsa. Le iniziative mirano a rendere trasparenti, accessibili e comprensibili le informative sul trattamento dei dati personali, per passare da una trasparenza formale ad una trasparenza effettiva; ad accrescere il livello di consapevolezza delle persone al valore dei loro dati attraverso attività promozionali, campagne di informazione, giochi a premi, rubriche di attualità; a progettare percorsi di formazione, anche a distanza, rivolti a bambini e anziani sul valore dei dati personali e per accrescere la loro consapevolezza nell'uso dei dispositivi e dei servizi digitali. Dopo la firma del presidente del Garante, Pasquale Stanzione, i primi aderenti al Manifesto sono stati: polizia postale, guardia di finanza, università Roma tre, fondazione Telefono azzurro, Iliad, Ferrovie dello Stato italiane, Arduino, RoadHouse, Meta, Mediaset, Google, Carioca, Enel, LawLab (Luiss), Mondadori, McDonald's, TikTok, Sky, il divulgatore scientifico Marco Camisani Calzolari.