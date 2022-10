SuperEnalotto, la fortuna bacia la Campania: a Caivano 8 vincite per un totale di 72mila euro

E’ arrivata a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 13 ottobre, riporta agipronews, nella località del Lazio sono stati infatti vinti 30mila euro con un «8 Oro» arrivato grazie a una giocata di soli 2 euro. A Silius (SU), vinti invece 10mila euro con un «8» in seguito a una giocata del valore di 4 euro.

Boom di vincite a Caivano, in provincia di Napoli: nel comune campano, rileva agipronews, sono ben otto da 9mila euro, per un totale di 72mila euro, grazie alla combinazione 6-26-90. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,3 milioni di euro, per un totale di 2,8 miliardi da inizio anno.