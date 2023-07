Taxi, arrivano le corsie a Garibaldi: «Stop all'assalto ai turisti»

Code ordinate, niente assalti ai turisti, rispetto per i passeggeri. Alla stazione Garibaldi dove c’è lo stazionamento dei taxi, l’amministrazione comunale ha deciso di fare un po’ di ordine, dopo il posto fisso della municipale alla stazione Marittima. Così come chiedevano anche alcune sigle sindacali dei tassisti, sono arrivate le corse. Blocchi di cemento e cordicelle impediscono il salto della fila, il passaggio da una parte all’altra, il sentire continuamente - per chi esce dalla stazione - e si appresta a fare la fila per un taxi - “Avanti a chi tocca”.

Ecco questo non dovrebbe più accadere almeno si spera.

Un primo passo per evitare la ressa alla stazione centrale, in questi giorni letteralmente invasa dai turisti. È evidente che agli autisti fa sempre più gola chi ha al seguito diversi bagagli (c’è il supplemento da pagare di un euro) e quindi scatta la corsa - sesso irregolare - all’accaparramento del turista. Ora, la novità decisa dall’Amministrazione comunale d’intesa con il Prefetto.