Torre Annunziata, all'arrivo degli agenti gettano due borselli pieni di droga dalla finestra: in manette padre e figlio

Stamattina gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i militari del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto di personale della squadra mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Cuparella e nel “Rione Carminiello”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 142 persone, di cui 43 con precedenti, controllati 82 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 3 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Cuparella presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e, all'arrivo degli operatori, il figlio ha lanciato da una finestra due borselli al cui interno sono stati rinvenuti tre involucri contenenti 350 grammi circa di cocaina, un barattolo con 72 grammi di marijuana e 2 bilancini.

Gaetano e Vincenzo Maresca, oplontini di 45 e 24 anni con precedenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.