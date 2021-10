Torre Annunziata, un arresto e due denunce dopo i controlli

Controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata nel comune oplontino. Grazie alla collaborazione di militari del NAS e personale della polizia locale sono state identificate 95 persone e passati al setaccio 65 veicoli.

In manette C.G., 42enne del Parco Penniniello in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Torre Annunziata. Dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione per rapina.

Denunciato per violazioni alla normativa alimentare un 65enne di Torre Annunziata: vendeva in Via Roma molluschi vivi, in pessimo stato di conservazione e privi di etichettatura. 50 i chili di alimenti sequestrati. A suo carico sono state elevate sanzioni per 9600 euro.

Stessa sorte per un 40enne di Sarno fermato dai Carabinieri a bordo di un’utilitaria con targa prova contraffatta.