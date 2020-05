Giallo nella periferia di Torre Annunziata. Il cadavere di un uomo, prababilmente di nazionalità cinese, è stato ritrovato in via Penniniello, a Torre Annunziata. La vittima, non ancora identificata, aveva diverse ferite da arma da taglio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, il pm di turno Giuliana Moccia e il procuratore Pierpaolo Filippelli.

