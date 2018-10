Torre Annunziata. I poliziotti trovano una pistola sepolta in fondo agricolo

All'interno di un fondo agricolo in via Plinio, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un revolver marca "Python 357 Magnum" leggermente arrugginita ma perfettamente funzionante e 55 cartucce "CBC 357 Magnum", il tutto era sotterrato ad una profondità di circa 20/30 centimetri ed avvolto in un involucro di plastica a sua volta contenuto in una busta. Ovviamente sono in corso approfondimenti per capire chi sia il vero fruitore del fondo agricolo e se si tratti dell'effettivo proprietario dell’arma.

Martedì 16 Ottobre 2018, 17:20

Torre Annunziata. Una pistola sotterrata in un fondo agricolo, funzionante e con munizioni. È la scoperta fatta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre Annunziata questa mattinata, nell'ambito di un'attività di indagine agli ordini del dirigente Claudio De Salvo, hanno eseguito diversi controlli.