Torre del Greco: rissa in strada per futili motivi, denunciate tre donne

Una vera e propria zuffa tra tre donne, una 45enne, una madre di 43anni e la figlia di 15, avvenuta in via Nazionale a Torre del Greco.



La brutale lite è avvenuta per futili motivi, la 45enne ha anche estratto un coltello minacciando le altre due, le quali hanno approfittato del momento di distrazione per fuggire a bordo del proprio scooter.

I carabinieri del luogo, allertati dal 112, sono intervenuti, fermando lo scooter e denunciando le tre per rissa.



Le protagoniste, medicate all’ospedale Maresca, ne avranno per 10 giorni a causa delle lievi lesioni riportate.