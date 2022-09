Lavori alla condotta del gas, pendolari imbottigliati nel traffico tra Marano e Chiaiano

Traffico infernale al confine tra i comuni di Marano e Mugnano in direzione Chiaiano. Auto bloccate nel traffico per ore. Da settimane persistono i disagi in tutta la zona, interessata a lavori a una condotta del gas che dovrà alimentare un distributore di carburanti.

Le proteste sono all'ordine del giorno. In zona transitano ogni giorno migliaia di pendolari che dai comuni dell'area nord, Marano, Mugnano, Calvizzano e Qualiano, raggiungono la zona collinare di Napoli o il centro del capoluogo. Dall'ex rotonda Titanic alla stazione metro di Chiaiano si cammina a passo d'uomo.