Venerdì 12 Luglio 2019, 17:21

Tragedia della strada nella notte a Casavatore. Un giovane centauro di Casoria, Giovanni Ferraro, 26anni, intorno alle 2, mentre percorreva via Marconi ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente al suolo nei pressi dell’incrocio con via Locatelli, sull’arteria che conduce verso Arzano e Frattamaggiore.Immediati i soccorsi e l’arrivo del 118: i sanitari constatate le condizioni disperate del giovane centauro decidevano di trasportarlo direttamente al Cardarelli dove però, per le devastanti ferite, il motociclista decedeva una manciata di minuti prima delle 5. I carabinieri della locale stazione intervenivano ponendo sotto sequestro due mezzi: una potente Kawasaki 750 e uno scooter TMax. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica del fatto accaduto nei pressi di un incrocio ad altissimo rischio: frequenti, infatti, sono gli incidenti al crocevia tra corso Europa, via Locatelli, via Marconi dove, a causa dell’alta velocità, ci sono stati già altri tragici decessi in passato.