Tragedia a Terzigno, ucraino cade dal secondo piano e muore

È caduto dal secondo piano mentre effettuava i lavori nella casa che aveva appena preso in affitto. Così un cittadino di nazionalità ucraina, di 44 anni, è morto a Terzigno, nei pressi di piazza Troiano Caracciolo del Sole. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri: sulla vicenda ora stanno indagando i carabinieri, che hanno però già ascoltato i primi testimoni. Secondo i rilievi delle forze dell’ordine, a determinare la morte sul colpo dell’ucraino sarebbe stata una caduta accidentale dal tetto dell’abitazione, dove l’uomo aveva portato del materiale che serviva per completare i lavori. La casa, infatti, era appena stata presa in affitto dall’ucraino, che da diversi anni viveva in Italia ed era perfettamente in regola. Il 44enne si sarebbe sporto eccessivamente e avrebbe perso l’equilibrio, facendo un volo di diversi metri. Inutili tutti i tentativi di soccorso. I carabinieri nelle prossime ore approfondiranno ulteriormente la vicenda, ma dalla ricostruzione della dinamica sembra chiara la caduta accidentale

