Domenica 10 Febbraio 2019, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2019 16:13

Un uomo di 50 anni, Vincenzo Curia, residente a Cercola, è morto tra i sentieri del Parco Vesuvio, all'altezza di Terzigno, in località Piana Tonda. L'uomo stava attraversando la pineta in mountain bike, insieme ad altri amici: intorno alle 11 ha avvertito un malore ed ha perso i sensi. Inutili i soccorsi dei medici del 118, aiutati dai vigili del fuoco ad attraversare la pineta con un fuoristrada, poiché l'ambulanza non passava tra la vegetazione ma comunque arrivati sul posto in pochi minuti. A seguire la vicenda, per conto della Procura di Nola, i carabinieri, che hanno già effettuato i primi rilievi.