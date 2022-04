Contrasto al trasporto abusivo, controlli tra Salerno e Napoli: multe da migliaia di euro

Gli agenti della polizia municipale reparto turistica impegnati nel controllo del territorio finalizzato alla repressione degli abusivi e degli illeciti relativi al trasporto urbano, tra aeroporto e stazione centrale, hanno sottoposto a fermo amministrativo per due mesi una vettura in servizio ncc con licenza del comune di Capaccio, perché il conducente non aveva al seguito foglio di servizio precompilato con i nominativi dei clienti orari e destinazioni, che garantisce la correttezza del servizio, applicando anche la multa di 173 euro. È stato altresì sanzionato un altro veicolo, sempre adibito a noleggio con conducente, perchè stava lavorando senza avere la licenza al seguito.

Intercettato inoltre, nello stesso ambito, un cittadino ghanese che con auto privata e dietro corrispettivo economico, accompagnava connazionali dall'aeroporto a Castel Volturno, a cui è stato contestato oltre la sanzione prevista dal codice della strada per l'attività abusiva di noleggio pari a 17 euro, anche la violazione per guida senza patente perchè mai conseguita con sanzione di 5.100 euro ed il sequestro, perchè guidava un veicolo che aveva omesso la revisione periodica - ulteriori 173 euro - ed era già sottotoposto a sequestro amministrativo per mancanza copertura assicurativa con sanzione di 1.984 euro. Il veicolo veniva sequestrato.

Sempre in aeroporto i controlli hanno riguardato anche i taxi in servizio e sono stati verbalizzati tre taxi per omessa revisione per 173 euro ed altri tre conducenti taxi del comune di Napoli, perchè prelevavano passeggeri a meno di cento metri dal posteggio più vicino dello stesso aeroporto, in danno ai loro stessi colleghi. In piazza Vittoria è stato sanzionato un altro taxi del comune di Napoli perché esponeva cartellini turno non corrispondenti a quello in dotazione, in contrasto con il regolamento comunale. Un taxi in zona Museo veniva multato perché sprovvisto di copertura assicurativa per un importo pari a 866 euro, il sequestro amministrativo del veicolo ed il conseguente ritiro della licenza per l’inoltro al corso pubblico del Comune di Napoli per i provvedimenti consequenziali.