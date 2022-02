Napoli, controlli a taxi e veicoli abusivi: multati cinque conducenti

Cinque autisti di taxi e veicoli di trasporto non autorizzati sono stati sanzionati dalla polizia locale di Napoli nell' ambito di controlli all'aeroporto di Capodichino ed in città. Tra loro, in via Cesario Console, il conducente di un furgone che trasportava i ragazzi di una squadra di calcio. L'uomo era già stato multato nel maggio 2021 per mancata copertura assicurativa con sequestro del veicolo. Il furgone, che non avrebbe potuto circolare, è stata affidato alla custodia di una ditta in attesa della confisca.

In piazza Garibaldi è stato fermato un tassista con licenza del comune di Portici che aveva prelevato passeggeri al Policlinico. In piazza Trieste e Trento gli agenti della polizia locale hanno notato alcuni volantini pubblicitari di un autista e lo hanno contattato. L'uomo si accingeva a trasportare a Pompei alcuni turisti, ed è stato multato per 173 euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo per due mesi.