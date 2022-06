Ischia, truffa un'anziana e si fa consegnare soldi e gioielli: arrestato 21enne napoletano

Truffa un'anziana convincendola a consegnargli il denaro necessario a saldare un debito contratto dal figlio. È successo a Forio, comune dell'isola d'Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne di Napoli, residente nel quartiere delle cosiddette «Case Nuove», per truffa aggravata e sostituzione di persona. Il giovane aveva chiesto all'82enne la somma di 3.900 euro in contanti ma la donna era riuscita a recuperare 400 euro e diversi gioielli.

Il 21enne ha lasciato l'abitazione di via Nuova dei Conti con soldi e gioielli, ma è stato sorpreso e bloccato dai carabinieri; prima di entrare a casa della donna, infatti, il 21enne era stato notato da un brigadiere della Stazione di Forio, libero dal servizio, insospettito dalla presenza di quel giovane che si aggirava in strada. Il 21enne è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio.

