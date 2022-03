Un festival per salvare Greta: «Servono soldi per la ricerca»

«La musica è espressione dell'anima e chi la fa, ma anche chi la ascolta, non può non avere un animo sensibile. Per questo, attraverso di essa, intendiamo sensibilizzare su tematiche importanti come le malattie pediatriche. Ed è un modo per reagire con forza alla malattia da cui è affetta nostra figlia Greta di soli 17 mesi: il neuroblastoma. Attraverso questo Festival promuoviamo azioni utili a sostenere la ricerca». Luciano Ruotolo è un...

