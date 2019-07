Universiadi, la torcia è a Napoli: sfilata dei tedofori sul lungomare

Martedì 2 Luglio 2019, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Torino, città che ha ospitato la prima Universiade 60 anni fa, passando per Losanna, attraversando l'Italia e le province della Campania, la Torcia di Napoli 2019, benedetta anche dal Papa in Vaticano, termina il suo percorso nella città ospitante i giochi.Alle 18.30 in Piazza Municipio il sindaco Luigi de Magistris accende la prima fiaccola dalla lanterna. Altri undici tedofori fanno sfilare la Torcia attraversando Piazza del Plebiscito, fino al lungomare Caracciolo. Tra questi i campioni campani Sandro Cuomo, Franco Porzio, Giuseppe Abbagnale, Mauro Sarmiento, Giuseppe Di Capua e Maria Felicia Carraturo. L'ultimo tedoforo, Oleg Matytsin Presidente della FISU, giunge in Piazza Vittoria dove, ad accogliere la Torcia, ci sono le istituzioni cittadine e i Rettori delle Università campane.Domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 11, la Torcia sarà esposta nella Sala dei Tirannicidi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nell'ambito del percorso espositivo della mostra «Paideia», prima di essere consegnata, dal Direttore del Mann Paolo Giulierini, al Comitato organizzatore dell' Universiade Napoli 2019. La torcia farà infine il suo ingresso, alle ore 21, allo Stadio San Paolo, per la cerimonia di apertura dei Giochi.