Universiadi, la gioia di mamma Tania: «Noemi ci sarà: per la città è un messaggio di speranza»

Martedì 2 Luglio 2019, 10:37

Meno uno all'inizio delle Universiadi che avranno una madrina d'eccezione: Noemi, la bimba di quatto anni ferita in un agguato a piazza Nazionale il 3 maggio scorso. La minore parteciperà alla cerimonia di inaugurazione che si terrà domani allo stadio San Paolo in mondovisione. Una presenza significativa per la città, come sottolineano orgogliosi mamma Tania e papà Fabio: «Siamo felici che nostra figlia sarà presente dove l'ha voluta il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ci ha personalmente invitati quando venne a trovarla in ospedale. Il suo sarà un messaggio di pace e speranza per tutta la città». Ad annunciare la presenza della piccola al taglio del nastro delle Olimpiadi universitarie era stato nei giorni scorsi proprio De Luca: «Oltre alla presenza del Capo dello Stato - aveva detto il governatore - ci sarà Noemi, diventata ormai la mascotte d'Italia mostrando il suo grande coraggio».