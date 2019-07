CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Luglio 2019, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Los Choiques, la nazionale argentina di rugby universitaria, gioca con la palla ovale sotto il Maschio Angioino; Lauren Reedy, una tuffatrice statunitense, non vede l'ora di rilassarsi con un bel bicchiere di vino, Francisco, che arriva dalla Spagna vuole andare a Capri. Per Michael l'obiettivo è che finiscano presto le gare di nuoto anche se, confida, la pizza la mangerà anche prima delle competizioni.IL BADGEAtleta che vai, turista che trovi, segni particolari: badge di accredito. Lo hanno tutti. È un po' come un salvavita in una città che ospita un grande evento internazionale.