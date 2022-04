Covid, l'Asl Napoli 3 avvia la vaccinazione di over 80 e fragili

Prenotazione necessaria per i soggetti non deambulanti, libero accesso ai centri per chi non ha difficoltà di spostamento. L'Asl Napoli 3 Sud si prepara alla vaccinazione anti-Covid agli over 80 e soggetto fragili, per i quali viene consigliata la quarta dose.

Lo si apprende da una nota diramata dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria con sede a Torre del Greco attraverso la quale viene specificato che «gli ultraottantenni e i soggetti fragili non deambulanti che devono ricevere la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anticovid 19 presso il proprio domicilio possono fare richiesta al seguente indirizzo mail: centromobilevaccinale aslnapoli3sud.it».

«Tutti gli altri appartamenti alla medesima categoria ma deambulanti - spiegano ancora dalla Napoli 3 Sud - possono recarsi presso i centri vaccinali Asl. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito aziendale www.aslnapoli3sud.it».