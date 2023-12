Venere degli stracci incendiata a Napoli, condannato Simone Isaia: 4 anni di carcere

È stato condannato a quattro anni di reclusione, al termine del processo che si è concluso in primo grado con il rito abbreviato. Simone Isaia è stato giudicato colpevole: avrebbe agito per distruggere il monumento che adornava piazza Municipio. Secondo il gup Linda Comella, non ci sono dubbi: è lui ad aver distrutto l'opera di Pistoletto, mandando in fumo una installazione che attraeva curiosità e attenzione da parte di passanti e turisti.

Un'azione consumata la scorsa estate, su cui hanno indagato i magistrati del pool gruppo beni culturali, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. Inchiesta condotta dal pm Federica D'Amodio, nella quale l'imputato si è sempre dichiarato estraneo alle accuse.

Agli atti le immagini di una telecamera di sorveglianza in zona, che inquadra Simone Isaia che si avvicina all'allestimento artistico.