Napoli, in via De Roberto tornano il mercato abusivo e la «monnezza»

Ritorna il mercato abusivo in via Domenico De Roberto, strada al confine tra i quartieri Poggioreale, Barra e Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus le attività sono ricominciate da due weekend creando disagi già noti da tempo.A partire dal tardo pomeriggio del sabato numerose persone occupano via De Roberto dal tratto in cui questa incrocia via Traccia a Poggioreale e per diverse decine di metri, inclusa la rampa per l’accesso alla superstrada. Una occupazione illegittima del suolo visto che le attività che si svolgono nel corso della domenica non hanno alcuna autorizzazione. I numerosi ambulanti occupano i marciapiedi ma soprattutto la carreggiata impedendo il regolare deflusso dei veicoli e creando, dunque, potenziali situazioni di pericolo per chi è alla guida, specie di autobus, pullman e altri mezzi pesanti. Il problema riguarda anche i mezzi di soccorso: le ambulanze e i veicoli dei vigili del fuoco utilizzano costantemente la strada e la rampa che si imbocca proprio da via De Roberto per raggiungere Ponticelli e altri quartieri della periferia orientale della città.La necessità di assumere provvedimenti urgenti diventa più palese se si considera la marea di “monnezza” abbandonata dopo le operazioni del mercato delle pulci: buste, cartoni, indumenti e tanto altro materiale si ritrova ai bordi della carreggiata, sullo spartitraffico e sui marciapiedi. Uno scenario squallido e che crea situazioni igieniche preoccupanti costringendo l’azienda municipalizzata che si occupa dei rifiuti a prelievi straordinari che - è bene evidenziarlo - non rientrano nel normale contratto di servizio col Comune di Napoli ma comportano ulteriori oneri a carico delle casse comunali. Tra i quintali di rifiuti c’è anche parte della “mercanzia” invenduta nel corso del mercatino improvvisato. Si vende un po’ di tutto: dall’elettronica all’abbigliamento, da attrezzi per giardino ai suppellettili. Non manca materiale contraffatto. A vendere sono sia napoletani che extracomunitari che per “conquistare” lo spazio migliore sostano sulla strada durante tutta la notte: è frequente notare gli ambulanti urinare in zona sorvolando ogni minima regola di buon costume e igiene.«Insieme al comitato ‘Traccia al Mulino’ da diversi anni affronto attivamente il problema del mercato abusivo che si svolge in via De Roberto che crea una situazione di degrado e di caos non più tollerabile dai residenti che sono esasperati dalla situazione di totale abbandono da parte dell’amministrazione centrale» afferma Francesco de Nola, volontario del comitato nato per denunciare questa ed altre questioni. «A causa di tale mercato l’intera zona versa per tutta la settimana in condizioni igienico-sanitarie indecenti e ASIA spende considerevoli risorse per la pulizia delle zone post-mercato senza risultati per l’enorme mole di materiali lasciati in strada» evidenzia Francesco. «Considerata l’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo - sottolinea il cittadino - tale mercato abusivo rappresenta un enorme problema per l’incolumità dei singoli cittadini in quanto non vengono rispettate le norme di distanziamento e di utilizzo di dispositivi di protezione».La situazione è nota ai diversi organi a partire dalla IV municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, zona industriale) e agli assessorati competenti del Comune di Napoli. Da tempo i residenti chiedono di ripristinare i presidi e i controlli di polizia municipale che nei mesi scorsi hanno permesso di scongiurare il fenomeno così da ripristinare una situazione di pulizia, decoro e sicurezza. Da anni l'intera zona attende complessi interventi di riqualificazione: dalla rimozione dei cumuli di rifiuti speciali all'altezza del depuratore al rifacimento del manto stradale ormai usurato e pericoloso. Molti appelli sono caduti nel vuoto.