Verdura fuorilegge, blitz dei vigili tra Soccavo e Pianura e multe per 35 mila euro

Blitz della polizia municipale questa mattina nel territorio di Soccavo e Pianura: controlli serrati agli ambulanti di frutta e verdura per verificare la regolarità della vendita.



L'operazione, disposta dal comandante della polizia municipale Ciro Esposito e coordinata dal responsabile del territorio, Michele Esposito, ha condotto a controlli su decine di venditori. Alla fine della giornata sono stati sanzionati cinque ambulanti, tutti sprovvisti di adeguate licenze, e un esercizio commerciale che si era appropriato del marciapiede. In totale sono state comminate sanzioni per 35mila euro.



Sequestrati circa cinque quintali di frutta e verdura che sono stati destinati allo zoo di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA