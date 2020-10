Anziana aggredita in casa, i carabinieri arrestano un 30 enne di Villaricca. L'uomo, M.C.,secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe introdotto nel parco dove abita l'anziana e ha suonato al suo campanello. Poco dopo, grazie a uno stratagemma, l'uomo è riuscito ad entrare in casa della 81 enne che, colta di sorpresa, è stata strattonata e scaraventata a terra.

La vittima ha iniziato ad urlare e il malvivente si è precipitato nella camera da letto per acciuffare un marsupio contenente della bigiotteria priva di valore per poi fuggire. I vicini, terrorizzati, hanno allertato i carabinieri della locale stazione. La pattuglia era poco distante ed in pochi attimi è arrivata in via Napoli. I militari hanno visto il 30enne scappare, ma sono riusciti a bloccarlo. Ora è in carcere in attesa di giudizio. La donna invece se l'è cavata con una prognosi di 12 giorni.

