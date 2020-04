«Prepariamoci ad un boom di richieste di accesso alle procedure da sovraindebitamento. Il virus farà moltiplicare le istanze a causa dei notevoli danni economici che sta provocando. La pandemia può rappresentare un elemento di meritevolezza a favore del sovraindebitato ed il ruolo del professionista può diventare fondamentale sia nella fase di assistenza sia nella fase di predisposizione del piano». Lo ha detto Sandro Fontana, consigliere segretario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo, presentando il webinar “Sovraindebitamento, il ruolo dei professionisti e delle istituzioni: profili sociali, giuridici ed economici”, che si terrà oggi, martedì 28 aprile alle ore 17, sulla piattaforma Zoom.



«Per attutire i colpi della crisi - sottolinea Angelo Capone, consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord - urgerà un approccio resiliente e sistemico. Politica, magistratura, ceto produttivo, mondo accademico e delle professioni, dovranno insieme armonicamente sospingere il Paese in una nuova virtuosa direzione che permetta alla sua società civile di non subirne in modo irreversibile il trauma e di assorbire al contrario le energie utili a ripartire, trasformandosi e riorganizzandosi».



Secondo Antonio Musella, presidente della Commissione Sovraindebitamento dell’Ordine, «è doveroso da parte di noi gestori della crisi, fornire supporto e soluzioni interpretative sia rispetto alle procedure già essere, sia rispetto alle tante richieste che già stanno pervenendo da imprese e famiglie travolte dall’emergenza Covid-19. Difatti, la sospensione di molte attività produttive ha creato e creerà forti ricadute economiche e sociali e noi gestori/commercialisti dobbiamo essere pronti a raccogliere le istanze dei soggetti in difficoltà, per essere più che mai «utili al Paese».



«Il nostro obiettivo è affrontare il tema del sovraindebitamento in un’ottica non prettamente giuridica - ha evidenziato Francesco Corbello (componente della Commissione Sovraindebitamento dell’Odcec Napoli Nord), che ci vede spesso impegnati in eventi formativi, ma che possa cogliere quegli aspetti sociali ed economici di una procedura estremamente rilevante per il tessuto economico del Paese e per i risvolti sociali ad essa correlati. Spesso, noi professionisti, quando incontriamo il debitore siamo abituati ad una visione molto serrata dal punto di vista giuridico ed economico della problematica. Ma dietro le storie di sovraindebitamento - ha aggiunto Corbello - ci sono spesso risvolti e drammi personali e familiari, problemi sociali anzi, per meglio dire psico-sociali. Questo penso sia il primo convegno in Italia che affronta il tema sotto tale ottica ed è un altro piccolo primato del nostro Ordine».



All’incontro on line interverranno Arminio Rabuano (presidente della sezione fallimentare della Tribunale di Napoli Nord), Nicola Graziano (giudice delegato del Tribunale di Napoli), J. Ramon Perna Morales (psicologo clinico) e Paolo Pannella (presidente del Comitato Scientifico Occ-Coa Napoli).

