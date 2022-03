Whirlpool Napoli, l'arcivescovo Battaglia: «Auspico concretezza senza ulteriori ritardi»

L'ulteriore rinvio circa l'acquisizione dello stabilimento Whirlpool di Napoli «da parte del consorzio sistema Campania desta grande preoccupazione per la sorte delle oltre trecento famiglie di lavoratori che vedono allontanarsi la prospettiva di poter ritornare a essere impegnati nelle attività lavorative promesse». È quanto afferma in una nota l'arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia.

«Faccio appello a tutte le istituzioni, a partire dai ministri di competenza, perché si attivino per mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per superare le difficoltà sorte nelle ultime settimane» aggiunge mons. Battaglia. «Auspico che, al di là delle dichiarazioni e delle buone intenzioni, si definisca una concreta prospettiva di lavoro e di sviluppo senza ulteriori ritardi. Seguo con apprensione e attenzione questa vicenda e resto al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie a cui confermo tuta la mia vicinanza e il mio sostegno. I lavoratori le famiglie e Napoli si aspettano decisioni immediate», conclude l'arcivescovo.