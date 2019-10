«Whirlpool Napoli: che vittoria», le reazioni di istituzioni, lavoratori e sindacati

Scatta la soddisfazione delle istituzioni, dei sindacati, dei lavoratori e degli esponenti del Governo Conte per il ritiro della procedura di cessione da parte di Whirlpool per lo stabilimento di Napoli.

«È una notizia molto positiva. Ora c'è il tempo per un buon progetto e perché l'azienda rimanga a Napoli e continui la produzione». Questo il primo commento della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine dell'attivo unitario del pubblico impiego. «È un risultato conquistato dalle lavoratrici e dai lavoratori e dall'intera città. Domani ci sarà una grande manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, però questo è un primo segnale finalmente positivo. In questo modo possono ripartire i tavoli per dare una soluzione positiva alla vertenza, ovvero che l'azienda rimane e continua la produzione», ha rimarcato Furlan.

LEGGI ANCHE Whirlpool, l'annuncio del ministro: «L'azienda ha ritirato la procedura di cessione»

«Questa revoca fa si che ci sia una possibilità di ricominciare a produrre nello stabilimento» di Napoli. Lo afferma ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sulla questione di Whirlpool. «In questo momento si ricomincia a produrre con le stesse condizioni di prima e credo che adesso ci siano le condizioni per risedersi ad un tavolo con l'impresa e le parti sociali», ha aggiunto il ministro, ringraziando «le sigle sindacali, che si sono molto adoperate insieme al governo e ai lavoratori».

«Non siamo alla soluzione ma guadagnare tempo prezioso è utile e bisogna ringraziare i lavoratori di Napoli e di tutto il Gruppo che non si sono mai rassegnati e hanno continuato a lottare», per il leader Fim Marco Bentivogli.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA