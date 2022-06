Summit a Napoli, parlano i ministri del Mediterraneo: «Napoli come grande capitale culturale»

Al Summit di Napoli svoltosi al palazzo Reale hanno presidiato decine di ministri del Mediterraneo, tra questi il ministro della cultura francesce che ha fatto il suo primo esordio internazionale da quando ha ricevuto la carica.

«È il mio primo viaggio ufficiale da ministra ed era molto importante per me cominciare proprio dall'Italia» afferma la giovane ministra francese Rima Abdul Malak. «Tra i nostri due paesi c'è un forte legame di amicizia e una cooperazione culturale altrettanto forte. E soprattutto» sottolinea «questa conferenza di Napoli è veramente un momento determinante per lavorare insieme. Abbiamo davvero delle priorità sulle quali cominciare a discutere tutti insieme, a cominciare dalla protezione del patrimonio d'arte, dalla circolazione dell'arte e degli artisti e il sostegno alle aziende creative». «Alle porte dell'Europa c'è la guerra e la Francia» prosegue la ministra «è molto impegnata a fianco dell'Italia e dell'Unesco negli interventi per il patrimonio danneggiato da guerre e calamità e nel sostegno ai musei e agli artisti colpiti».

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Napoli, protesta a piazza Municipio contro la privatizzazione dei... LA CONFERENZA Napoli, via alla prima conferenza dei ministri della Cultura del... LA CULTURA Napoli capitale della Cultura con 40 delegazioni dai Paesi del...

Dopo l'intervento della ministra francese, prende la parola il ministro della Cultura Dario Franceschini che continua «L'incontro sta producendo dei risultati molto importanti, siamo arrivati a un passo dall'approvazione di una dichiarazione finale condivisa che impegna anche a rendere permanente questo appuntamento».

«Credo che sia molto chiaro che, in un momento così difficile della storia dell'umanità come questo, dimostrare che Paesi lontani e in qualche caso anche ostili accettano di sedersi attorno a un tavolo e parlare di cultura è veramente un grande passo nella direzione della pace» prosegue il ministro della Franceschini.

«Sicuramente la cultura avvicina, unisce anziché dividere e quindi è un grande terreno da usare per fare passi avanti per l'umanità», ha aggiunto sulla scelta di Napoli come sede dell'incontro: «Stiamo parlando di un incontro tra i ministri della Cultura dei Paesi del Mediterraneo, è naturale che la partenza di questo percorso, perché dev'essere un percorso che non si ferma oggi, fosse a Napoli. Sicuramente è una delle grandi capitali del Mediterraneo».

Il Mediterraneo avrà a rotazione una capitale della cultura, spiega in conclusione il ministro della Cultura «La nostra idea sarebbe di avere ogni anno una città del Mediterraneo, del Medioriente, dell'Africa, dell'Europa dei Balcani che diventa in quell'anno capitale della cultura del Mediterraneo». La capitale della cultura ospiterà iniziative di rilevanza alternandosi tra i paesi mediterranei. «In questi due giorni» dice a margine Franceschini «Napoli ha già dimostrato di essere una grande capitale culturale, adesso definiremo regole e modalità ma Napoli ha tutte le carte in regola».

Parla poi all'Ansa Alberto Garlandini, presidente dell'Icom, international council of museums, l'associazione internazionale dei musei, tra le organizzazioni invitate a partecipare ai lavori.«Tanti pericoli in agguato per i musei e i beni culturali del mondo, dai cambiamenti climatici a guerre e traffici, «per questo i musei e i professionisti della cultura chiedono prima di tutto il rispetto delle convenzioni internazionali. Danneggiare deliberatamente il patrimonio è un crimine di guerra e come tale va perseguito».

«In questi due giorni» premette «ho notato una grande sensibilità sull'importanza del patrimonio culturale e della sua protezione, sull'importanza dei musei. C'è la consapevolezza, anche tra i politici e tra i decisori, che la cultura è la migliore base per un mondo pacifico. Questo è quello che qui oggi a Napoli ci unisce tutti». L'Icom, i musei, i professionisti della cultura, sottolinea Garlandini, fanno comunque sempre tutto il possibile «per mantenere aperti i canali di comunicazione tra i diversi popoli anche nelle situazioni più estreme. I colleghi dei musei di ogni parte del mondo lavorano per questo».

Per combattere il traffico illecito di arte, ricorda, ci sono strumenti che vanno applicati. In primo luogo il codice etico di Icom per i musei e poi le cosiddette red list, le liste rosse dei beni in pericolo che valgono per 36 paesi: «non si tratta solo beni rubati, sono anche beni che si trovano in aree esposte a pericoli di conflitti, saccheggi o altro, il codice è uno strumento di alert che serve ai musei, alle gallerie a tutti per sapere che in caso di acquisizioni su quei beni vanno fatti più controlli».

Questo, conclude, «è il miglior apporto che noi possiamo dare alla lotta al traffico illecito, senza contare il fatto che i musei sono esperti al servizio delle forze di polizia e dei governi, noi siamo sempre pronti dare il nostro contributo. Oggi comunque, lo ripeto, registriamo su questi temi una sensibilità che anni fa non c'era».