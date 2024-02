Eike Schmidt sindaco di Firenze? «Non è un dato di sicurezza»

«Questo passaggio di consegne ufficiale era necessario perché venendo dalla stazione Santa Maria Novella di tanto in tanto la gente mi saluta come direttore e io dico direttore di Capodimonte e qualcuno mi saluta come sindaco, ma io dico che questo non è affatto un dato di sicurezza». Lo ha detto Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, attualmente direttore di Capodimonte a Napoli, durante l'evento per il passaggio di consegne con il neo direttore degli Uffizi Simone Verde.

«Sono venuto qui stamani appositamente per questa cerimonia - ha aggiunto Schmidt - non ho altri impegni in città, subito dopo torno alla stazione e torno a Napoli». Schmidt ha poi precisato che la data di oggi «è stata scelta qualche settimana fa in base alle disponibilità di noi due».