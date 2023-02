Il mondo in un click: progetto Rotary per il reinserimento dei detenuti

Prende il via il progetto rotariano “Il Mondo in un Click”. Il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, presieduto da Bruno D’Urso, in continuità con la progettualità relativa ai temi del reinserimento sociale e lavorativo di persone sottoposte a misure detentive, ha sviluppato e l’iniziativa che mira a ridurre il gap esistente in tema di alfabetizzazione informatica di persone soggette a esecuzione penale. Il tema delle competenze digitali è particolarmente rilevante in questo momento di profondi cambiamenti all’interno della società; riuscire a disporne risulta utile per un più agevole inserimento nel mondo del lavoro.

Collaborano, in partnership con il Club Napoli Castel dell’Ovo, i Club Rotary di: Napoli, Napoli Angioino, Napoli Chiaja, Napoli Nord Est, Napoli Parthenope, Napoli Sud Ovest, Isola di Procida, E-Club Italy South 2100, Nocera Inferiore – Apudmontem, nonché la partecipazione della Rotary Foundation con il District Grant approvato dal RI Distretto 2101 del Governatore Alessandro Castagnaro.

Il progetto, che vede nella veste di coordinatore Alfredo Ruosi, si svolge in collaborazione con l’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) e l'USMM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni) strutture che rappresentano le articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia deputate alla presa in carico delle persone sottoposte a misure detentive che si realizzano all’esterno dell'Istituto penale.

Il progetto consiste nell'allestimento di un’aula informatica presso l’UIEPE - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale di Napoli); nell'offerta di un Corso abilitante con certificazione PEKIT a 10 discenti (5+5) che saranno identificati dall'UIEPE e dall'USMM; nell'erogazione di un rimborso spese, per ogni discente, di 300 euro.

I partecipanti saranno affiancati da personale esperto e da soci rotariani; la frequenza dei corsi è prevista presso la sala informatica in allestimento presso gli uffici dell’UIEPE di Napoli, in Via Vespucci, 172.