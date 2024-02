Jorit, lo street artist napoletano cerca un volto per la sua prossima opera: candidature aperte su Instagram

La fama di Jorit lo precede. Artista impegnato politicamente, volto della street art partenopea, ha trasformato le vie della città in vere e proprie tele da poter disegnare e trasformare. Oltre ad uno stile ben preciso difficilmente confondibile, Jorit mette all'interno di ogni suo prodotto un elemento sociale forte e capace di aprire una discussione su temi molto sensibili sul territorio napoletano. Le sue opere, commissionate o meno, diventano urli di denuncia verso un sistema che molto spesso non comprende i più deboli e le loro difficoltà.

Dopo il murales realizzato al Festival di Sanremo con protagonista Raffaella Carrà e il lungo progetto che lo ha portato a decorare diversi skyline del Centro Direzionale, Jorit si è messo alla ricerca di un nuovo soggetto per la sua prossima opera. Il suo stile iperrealistico, reso unico dalla sua firma, hanno reso Jorit uno degli street artist più celebrati e più richiesti al mondo proprio per questa sua capacità di unire arte, denuncia politica ed impegno sociale. Attraverso il suo profilo Instagram, Jorit si è lanciato alla ricerca del prossimo volto da ritrarre nella sua nuova opera, iniziando un vero e proprio “concorso” tra i suoi followers.

Nella serata di ieri l'artista ha chiesto al suo pubblico nelle storie Instagram di inviare una foto per avere la possibilità di essere scelti. Le richieste del writer, fin da subito, non si sono dimostrate particolarmente alte: l'immagine, infatti, per essere presa in considerazione deve essere frontale, utilizzando un filtro che simuli i «graffi» firma dell'artista e una luce «caravaggiesca» come lui stesso ci ha tenuto a precisare. Con i suoi 277mila followers su Instagram, Jorit rimane uno degli street artist italiani più segui e amati.

In questo modo, coinvolgendo il suo pubblico, non può fare altro che aumentare la propria notorietà e interattività sui social.