L'Unesco scrittura Geronimo Stilton per pruomuovere il Parco Archeologico di Pompei

Sabato 2 Giugno 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 12:21

Il topo-giornalista animato testimonial della città archeologica. Sarà Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, il testimonial d’eccezione del progetto educativo rivolto ai giovani cittadini del territorio del sito Unesco «Pompei, Ercolano, Torre Annunziata» in collaborazione con l'Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli-sito Unesco.Il progetto, in programma per l’anno 2018-2019, è volto a aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei più giovani nei confronti del patrimonio culturale mondiale.La presentazione ufficiale del progetto avverrà martedì 5 giugno - alle ore 12 - presso la Palestra Grande degli Scavi di Pompei alla presenza di Massimo Osanna, Direttore Generale del Parco archeologico di Pompei, Francesco Sirano, Direttore Generale del Parco archeologico di Ercolano, generale Mauro Cipolletta, Direttore del Grande Progetto Pompei, architetto Silvia Patrignani, Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio Unesco, nonché da Geronimo Stilton in pelliccia e baffi. Il progetto educativo è realizzato in collaborazione con Atlantyca Entertainment, l’azienda milanese che gestisce i diritti editoriali internazionali, di animazione e di licensing del personaggio Geronimo Stilton.