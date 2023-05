Medaglia della Città di Napoli alla figlia dell'architetto Alessandro Rimini

Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco con delega alla toponomastica Laura Lieto ha conferito la Medaglia della Città di Napoli in memoria dell’architetto Alessandro Rimini progettista e direttore dei lavori dell’Ospedale Cardarelli iniziati nel 1930 e conclusi nel 1934 alla figlia Liliana Lagonigro Rimini.



«Oggi abbiamo vissuto un bellissimo momento, la storia che Liliana ci ha offerto oggi è una storia straordinaria perché associare il Cardarelli a una vicenda cosi, non solo umana, con il ritratto che ne ha fatto sua figlia è davvero meraviglioso. Ringrazio davvero molto Liliana Rimini per essere stata qua con noi stamattina», ha dichiarato il vicesindaco Laura Lieto.

«Parlare di mio papà è un pò difficile perchè è una vita talmente ricca di episodi che ci vorrebbe almeno un pomeriggio. Le caratteristiche principali del mio papà erano l'audacia, la modestia, non guardarsi indietro e una grande volontà e capacità di fare delle cose senza averle mai fatte prima. Quando mio padre è riuscito a scappare dalla prigionia siccome ebreo, noi della famiglia non sapevamo di tutte le sofferenze e pericoli che aveva sopportato, le abbiamo sapute grazie al centro di documentazione ebraica», ha dichiarato Liliana Lagonigro Rimini.