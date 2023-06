Napoli città della musica, al via il progetto voluto dal sindaco Manfredi

Lunedì 20 giugno prenderà il via l’edizione 2023 della Festa della Musica, il progetto voluto dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per sostenere la crescita dell’industria musicale partenopea. La manifestazione è promossa anche dal Ministero della Cultura, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, cui anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha scelto di aderire, con un programma incentrato sulla valorizzazione di giovani talenti e sulla visione policentrica della città.

Prima delle iniziative in calendario, il Digital Music Forum organizzato dalla Federazione Industria Musicale Italiana e dal Comune di Napoli che si svolgerà presso la Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura.

Realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la media partnership di Radio Kiss Kiss e il supporto di Universal Music Italia, l’evento è dedicato al tema «dell'Industria musicale dopo venti anni di innovazione: quali sfide per il futuro?».

L’incontro avrà inizio alle ore 10.00 e vedrà un approfondimento dell'importante evoluzione digitale che ha interessato l'industria musicale nell’ultimo ventennio, con un’analisi delle ultime tendenze tecnologiche e la presentazione di un’indagine sui consumi musicali della Generazione Z. Interverranno esponenti di spicco della discografia nazionale e dei principali distributori di contenuti online, con guest star il cantannte Rosa Chemical.



Novità dell’edizione 2023 della Festa della Musica sarà il Festival delle arti di strada che sabato 24 giugno animerà piazza Mercato e borgo Sant’Eligio. Tra artisti e musicisti, saranno circa 40 a esibirsi dalle 19.00 alle 24.00, testimoniando come la musica possa contribuire alla promozione territoriale, altro obiettivo strategico del progetto «Napoli Città della Musica».