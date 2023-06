Il weekend a Città della Scienza è dedicato al fenomeno della luce

Il weekend di sabato 17 e domenica 18 giugno a Città della Scienza è tutto dedicato allo straordinario fenomeno della luce. La natura della luce ha entusiasmato alcune delle menti più fini della storia, a partire dalle origini dell’ottica nell’Antica Grecia di Euclide, per poi proseguire in un percorso ininterrotto attraverso le epoche.

Le attività per grandi e bambini consentiranno di scoprire di più sulle proprietà di questa fondamentale onda elettromagnetica come con il divertente laboratorio interattivo "Illusioni ottiche", durante il quale, attraverso la costruzione di uno strumento dal sapore antico, il taumatropio, ci si potrà addentrare nel meraviglioso mondo dell’ottica. E ancora con il laboratorio "Illuminiamo le stelle", usando l’astronomia come filo conduttore, si entrerà nel vivo dell’elettronica per realizzare un vero e proprio paper circuit, nel quale astri e costellazioni si accendono e brillano su uno sfondo appositamente progettato.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e “Spazio al Futuro”.

Continua il grande successo delle aperture serali del Planetario di Città della Scienza: l’ "Appuntamento in Via Lattea", che ha registrato il sold out anche lo scorso 15 giugno, vedrà l’ultima data dell’apprezzata rassegna il prossimo 4 luglio.